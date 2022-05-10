وزير النقل: الرئيس السيسى وجه بسرعة إنهاء تراخيص اليخوت السياحية بيوم واحد

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير - خلال اتصال هاتفى مع برنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد" - "أنه قديما كانت هناك يخوت تصل للمياه الإقليمية المصرية ولا تدخل بسبب تأخر الحصول على التراخيص وهذا الأمر انتهى الآن، وهناك سرعة حاليا فى الحصول على تراخيص اليخوت السياحية".
وتابع : "إننا نعمل على جلب مستثمرين وشركات نقل بحرى للاستثمار فى مصر والمشاركة فى أسطول النقل البحرى، كى يكون لدينا أكثر من 150 مركبا مصريا لنقل الصادرات والواردات، وهناك توجيه من الرئيس السيسى بالتعاون مع قناة السويس والقوات المسلحة لتطوير ترسانات بحرية فى ميناء الإسكندرية وميناء السويس".
ولفت إلى أن توقيع مجلس الوزراء، اليوم، مع تحالف عالمى مكون من 5 شركات من بينهم شركتان مصريتان بالقطاع الخاص، هذا يعنى ثقة المستثمرين الأجانب والأوروبيين فى الاقتصاد المصرى فى ظل الأزمة الروسية-الأوكرانية، حيث تم ضخ 500 مليون دولار كمرحلة أولى فى الاستثمار فى ميناء دمياط، مؤكدا أن هذا التحالف العالمى للتشغيل والخطوط الملاحية يؤكد أن مصر آمنة وجاذبة للاستثمار.
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