وأكد وزير الرياضة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان أول من بادر بدعوة المواطنين لركوب الدراجات، فى رسالة وجهها للجميع بأهمية ممارسة الرياضة، واستخدامها فى الحياة اليومية، وتأكيدا على دورها المهم فى تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها، وحفاظها على الحالة الصحية العامة للمواطنين.
وأشار صبحى، إلى أن استخدام الدراجات يساهم فى تقليل الازدحام، وتعزيز مكافحة تغير المناخ مما يحقق أهداف التنمية المستدامة، وتعزز النمو الاقتصادى ويحد من أوجه عدم المساواة.
وتناول اللقاء التجهيز لإقامة ماراثونات للدراجات بمشاركة أعداد كبيرة من الشباب فى كافة محافظات الجمهورية، احتفالا باليوم العالمى للدراجات.
حضر اللقاء الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصرى والإفريقى للدراجات، ونائب رئيس الاتحادين الدولى والعربى، الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضة، الدكتورة سونيا عبدالوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتور أحمد جمعه معاون الوزير للتنمية الرياضية، الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، ومديرى مديريات محافظات"القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، الإسماعيلية، بور سعيد، السويس"، وعدد من الشركات الرياضية المتخصصة فى مجال الدراجات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أشرف صبحى يبحث الاحتفال باليوم العالمى للدراجات 3 يونيو المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.