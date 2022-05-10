أشرف صبحى يبحث الاحتفال باليوم العالمى للدراجات 3 يونيو المقبل

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الاحتفال باليوم العالمى للدراجات 3 يونيو المقبل، بالتعاون بين الوزارة ممثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والاتحاد المصرى للدراجات.





وأكد وزير الرياضة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان أول من بادر بدعوة المواطنين لركوب الدراجات، فى رسالة وجهها للجميع بأهمية ممارسة الرياضة، واستخدامها فى الحياة اليومية، وتأكيدا على دورها المهم فى تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها، وحفاظها على الحالة الصحية العامة للمواطنين.

وأشار صبحى، إلى أن استخدام الدراجات يساهم فى تقليل الازدحام، وتعزيز مكافحة تغير المناخ مما يحقق أهداف التنمية المستدامة، وتعزز النمو الاقتصادى ويحد من أوجه عدم المساواة.

وتناول اللقاء التجهيز لإقامة ماراثونات للدراجات بمشاركة أعداد كبيرة من الشباب فى كافة محافظات الجمهورية، احتفالا باليوم العالمى للدراجات.

حضر اللقاء الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصرى والإفريقى للدراجات، ونائب رئيس الاتحادين الدولى والعربى، الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضة، الدكتورة سونيا عبدالوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتور أحمد جمعه معاون الوزير للتنمية الرياضية، الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، ومديرى مديريات محافظات"القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، الإسماعيلية، بور سعيد، السويس"، وعدد من الشركات الرياضية المتخصصة فى مجال الدراجات.