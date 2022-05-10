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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /696955/حزب-مستقبل-وطن-يلبي-دعوة-الأكاديمية-الوطنية-للتدريب-للمشاركة-في-مبادرة-الرئيس-السيسي-لاجراءالحوار-الوطني

تلقـى حـزب مستقبل وطـن الدعوة الكريمـة مـن الأكاديميـة الوطنية للتدريـب للمشاركة فـي جلسـات الحـوار الـوطـني ، ويـود الحزب أن يؤكـد اسـتجابته الفورية لمبادرة السيد رئيس الجمهوريـة لإجراء ذلك الحوار .

دوت الخليج وأعلن الحـزب أنـه بالفعـل تم توجيـه كـوادره وخبراتـه السياسية والمتخصصة فـي كـافـة المجالات لإعداد الرؤية المطلوبةلمصلحة الوطن والمواطن . وتوجه الحـزب بخالص الشكر والتقدير والعرفان للسيد الرئيس عبدالفتـاح السيسي رئيس الجمهوريـة للجهـود المستمرة في بنـاء الجمهورية الجديدة .

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