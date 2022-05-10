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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /696952/الغرف-التجارية العودة-لنظام-تحصيل-المستندات-قرار-مهم-وأنقذ-الصناعة-في-كافة-القطاعات

وجه الدكتور علاء عز الامين العام لاتحاد الغرف التجارية الشكر للرئيس السيسي لقراراه في اجتماعه مع المجموعة الاقتصادية مساء اليوم بإستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل قائلاً : بإسمي وبإسم 5 مليون تاجر وصانع خدمات أتوجه بالشكر للرئيس السيسي على قراراه اليوم الذي صحح وضاً كان في غاية الخطورة.

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وتابع خلال مداخلة "عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "قائلاً :بقالنا شهر في إجتماعات منتظمة مع رئيس الوزراء ووزيرة التجاره والصناعه والبنك المركزي إنتهت بإجتماع الامس بالاتفاق على مبدأ المصلحة العامة في ظل تأزم الوضع الاقتصادي العالمي ومايقتضيه من ضرورة تحديد الاولويات "

وواصل: إحنا بنتكلم عن مستلزمات الانتاج في كافة القطاعات سواء صناعة أو زراعة وغيرها "

زأكمل: " الأهمية لقرار اليوم بالعودة لنظام المستندات يشمل ميزتين خاصة أنه مطبق في 80% من نظم التجاره العالمية الاولى هو التواصل مع المورد مباشرة بشأن المادة الخام وستأتي سريعاً وسيتم الافراج عنها سريعاً لتذهب للمصانع والورش لتصنيع المنتجات ثم سداد أموال المرد في حدود تسعة أشهر بما يقلل الفجوة التمويلية وتنخفض الاسعار وفقاً لسرعة دورة رأس المال "

وبين أن تطبيق نظام الاعتمادات المستندية أدى اتعطيل الصناعة بشكل كبير جداً وتقلص دورات رأس المال خلال الفترة الماضية ولذا فقرار الرئيس كان بمثابة إنقاذ وتصحيح لوضع خطير "

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، متابعة عمل المجموعة الوزارية الاقتصادية

ووجه الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، كما وجه بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد، ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.