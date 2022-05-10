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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /696950/أشرف-زكي-فيلم-واحد-تاني-يتعرض-لحملات-تشويه-والسر-في-مسلسل-الاختيار

تحدث الفنان والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن الاتهامات والانتقادات التي يتعرض لها فيلم واحد تاني للفنان أحمد حلمي.

دوت الخليج يكشف رأي أشرف زكي في الهجوم على فيلم واحد تاني

رأي أشرف زكي بفيلم واحد تاني

قال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن الاتهامات التي يواجهها الفنان أحمد حلمي باستخدام ألفاظ وإيحاءات جنسية خلال مشاهد فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "واحد تاني": “توجد هيئة اسمها الرقابة على المصنفات الفنية يعرض عليها الفيلم وهي التي تمنعه أو تجيزه”.

وأضاف في مداخلته الهاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامجه "حضرة المواطن" المذاع عبر شاشة قناة الحدث اليوم الفضائية وقال: “لكن الحملات المأجورة والكتائب الإلكترونية جاهزة دائما.. ويجب الانتباه إلى أن السينما صناعة قائمة على المنافسة”.

وتابع الفنان أشرف زكي: “والمنافسة قائمة على ضرب المنافس أو بعض الإنتاج، وتشويه المنتج من أجل ضرب السوق الخاص به ليست لغة جديدة.. والبعض يزعجه التأثير الذي أحدثه مسلسل الاختيار وأقول لهم نستعد بما هو أقوى وسوف نزيد جنونكم”.

أزمات فيلم واحد تاني

وفي سياق متصل كان أحد المحامين تقدم ببلاغ للنائب العام ضد فيلم واحد تاني الذي يعود به الفنان أحمد حلمي للبطولة بالسينما المصرية عقب غياب استمر لحوالي 3 سنوات منذ آخر أعماله فيلم “خيال مآتة”.

واتهم المحامي صناع الفيلم بالترويج للمثلية الجنسية وطالب في البلاغ الذي تقدم به بوقف عرضه في دور العرض السينمائية ومحاكمة صناعه، وجاء في البلاغ: “الفيلم يعتمد على اللبوسة المضيئة التي يأخذها حلمي لتغيير حياته وكذلك هناك العديد من الإيحاءات الجنسية التي لا هدف لها سوى الترويج للمثلية الجنسية”.

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ويشارك الفنان أحمد حلمي في بطولة فيلم واحد تاني كلا من عمرو عبد الجليل وروبي وسيد رجب ونور إيهاب وأحمد مالك ونسرين أمين وعمرو وهبة ومحمد التاجي، وآخرين والعمل من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير، وينافس به أحمد حلمي ضمن موسم أفلام عيد الفطر ويتصدر به التريند وشباك التذاكر.