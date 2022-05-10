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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /696949/رئيس-حزب-العدل-يعلن-قبوله-دعوة-الحوار-الوطنى--نمد-أيادينا-دائما-ونرفع-مبدأ-التنسيق-والعمل

أكد النائب عبد المنعم أمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تشرفت بقبول دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للمشاركة فى وضع رؤية حول محاور الحوار الوطني ومحدداته وآليات عمله، وأجندته المقترحة، بناء على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

دوت الخليج «نمد أيادينا دائما ونرفع مبدأ التنسيق والعمل» رئيس حزب العدل يعلن قبوله دعوة الحوار الوطنى وأعلن رئيس حزب العدل أن الحزب يعمل على وضع رؤية شاملة لكيفية إدارة الحوار، بما يشمل ويضمن تمثيلا مناسبا للقوى الاجتماعية والسياسية المختلفة بشكل يشمل الجميع، لتحقيق الأهداف المرجوة للإصلاح السياسى. وأضاف "إمام" قائلا "نمد أيادينا دائما، ونرفع مبدأ التنسيق والعمل جنبا إلى جنب مع كافة الشركاء من كافة الأطياف والشخصيات العامة الوطنية في سبيل الوصول إلى مصر تتسع للجميع ومستقبل أفضل مختلف يستحقه المواطن المصري".

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