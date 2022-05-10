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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /696951/الجمعية-المصرية-اللبنانية-ترحب-بالعودة-لنظام-مستندات-التحصيل-في-استيراد-الخامات-ومستلزمات-الإنتاج

رحبت الجمعية المصرية لرجال الأعمال، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن العودة لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج بنظام مستندات التحصيل، معلنة تأييدها الكامل للقرارات التي تدعم الصناعة الوطنية وزيادة الاستثمارات.

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وقال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الاستجابة السريعة لمطالب مجتمع رجال الأعمال يعكس مدى أهتمام الرئيس السيسي بالصناعة الوطنية وايمانه بالدور الوطني للقطاع الخاص ومشاركته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.

وأضاف محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، أن اصدار الرئيس السيسي لمثل هذه القرار بشكل فوري وعاجل استجابة لمطالب القطاع الخاص تجذب الاستثمار الاجنبي وتعطي طمأنينة للمستثمرين ورؤس الأموال والقطاع الخاص بشكل عام، كما تدعم زيادة حركة التجارة البينية واضافة طاقات انتاجية وتوفير فرص عمل جديدة بالقطاع الصناعي بجانب زيادة الصادرات الوطنية.

الجمعية المصرية اللبنانية ترحب بالعودة لنظام مستندات التحصيل في استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وفي هذا الإطار، وجه الرئيس السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، كما وجه سيادته بتشكيل مجموعة عمل برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من السيد محافظ البنك المركزي، والسيد وزير المالية، والسيدة وزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.