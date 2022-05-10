وزير النقل: 35 كيلومترًا أرصفة جديدة منها 18 في الإسكندرية بعمق 18...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 10:25 مساءً - قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن توقيع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تحالف عالمي مكون من 5 شركات من بينهم اثنتين مصريتين بالقطاع الخاص؛ يعني ثقة المستثمرين الأجانب والأوروبيين في الاقتصاد المصري في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه تم ضخ 500 مليون دولار كمرحلة أولى في الاستثمار في ميناء دمياط، مؤكدًا أن هذا التحالف العالمي للتشغيل والخطوط الملاحية يؤكد أن مصر آمنة وجاذبة للاستثمار.

وتابع أنه سيتم تنفيذ محور لوجيستي كامل في ميناء دمياط سيتم عمل ازدواج له من دمياط للمنصورة ومن المنصورة إلى طنطا؛ ليصبح ممر لوجيستي بالكامل «هيكون فيه حاجات تتصدر وحاجات هيتم استيرادها»، لافتًا إلى أن العمالة بهذا المشروع ستصل نسبتها إلى 95% من المصريين.

وأوضح أنه آن الأوان؛ بعد تثبيت أركان الدولة، لدخول القطاع الخاص المصري لتنفيذ المشروعات، موضحًا أن موضوع النقل البحري وسيلة جذب استثمارات بالدولار مباشرة للسوق المصري، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن تكون مصر مركزًا للموانئ واللوجيستيات.

وأكد أن مصر كان لديها 35 كيلو أرصفة «مصر بتزود 35 كيلومترًا أرصفة جديدة؛ منها 18 كيلومترًا أرصفة في إسكندرية»، مؤكدًا أن أعماق هذه الأرصفة تصل حتى 18 مترًا «ونستهدف الوصول لـ 400 مليون طن في حركة التداول».