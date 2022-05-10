وزير النقل : الانتهاء من كل الأرصفة الملاحية والمحطات بالمواني 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 10:25 مساءً - قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه من المستهدف الانتهاء من كل الأرصفة الملاحية والمحطات في الموانئ بحلول 2024، موضحا أن القطار السريع سوف يصل إلى محطة تحيا مصر بالإسكندرية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن ميناء سفاجا هو المنفذ الرئيسي للصيد على البحر الأحمر.

ولفت الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بتطوير ميناء سفاجا على أعلى مستوى، وإنشاء منطقة صيد تليق بالمصريين.

وأكد خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أن القطاع الخاص يسهم في تطوير ميناء سفاجا، حيث تشارك 14 شركة وطنية في ميناء سفاجا

واستطرد أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بتعظيم دور الشركات الوطنية في تطوير الموانئ المصرية، لافتا إلى أن هناك شركات عالمية طلبت الحصول على 3 كيلو أرصفة لزيادة حجم التداول.

وأردف أن هناك منافسة في مجال قطاع النقل البحري، والمستثمرون يثقون في مصر، وفي كلام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر ستصبح مركز إقليمي للتجارة العالمية.

واختتم الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنا مش بسافر أتفسح، ولكن دعوة العرب والأجانب للاستثمار في مصر وعرض الفرص المتاحة