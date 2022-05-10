الأكاديمية الوطنية للتدريب.. مصنع القادة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديوجراف التالى أهم الشراكات التى تملكها الأكاديمية مع جهات التدريب المحلية والدولية المختلفة. وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا جمهوريا بإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب فى عام 2017 بهدف المساهمة فى خلق القيادات الفاعلة فى كافة قطاعات الدولة، تقدم الأكاديمية المعارف التحويلية متعددة التخصصات والحلول المبتكرة وفقا لأعلى المعايير الدولية.

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