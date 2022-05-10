الجيزة ترفع 120 إشغال طريق للباعة الجائلين

جدة - نرمين السيد - وشنت محافظة الجيزة من خلال حى شمال الجيزة، حملات إشغالات بشوارع قطاع المنيرة الشرقية والتى شملت شوارع العامل الاول، ومحمد حجازى وتم خلال الحملة رفع 120 استاند للباعة الجائلين والمنشأت التجارية من الطريق العام وإزالة عدد من البروزات والتند المخالفة لعدم حصول أصحابها على التراخيص اللازمة بمتابعة من أشرف بكر رئيس حى شمال.

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