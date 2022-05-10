عاجل - موعد تسليم «ورقة المفاهيم» لطلاب الأول والثانى الثانوى

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، عن موعد تسليم ورقة المفاهيم لامتحانات الأول والثانى الثانوى.





وأضاف : الوزارة تُعد"ورقة المفاهيم" للصفوف الأول والثانى الثانوى، و"كتيب المفاهيم" للثالث الثانوى، وسوف تطبعهم الدولة ويتم تسليمهم مع بدء الامتحان على أن يُسلم الطالب هذه الأوراق أو الكتيبات مع انتهاء الامتحان ولا يجوز الاحتفاظ بها.

ومن المقرر، أن تُتيح الوزارة كٌتيبات المفاهيم بأكملها لكل المواد "لطلاب الثالث الثانوى" إلكترونيا للاطلاع عليها قبل نهاية شهر مايو الحالى.

وأوضح الوزير أنه لا يجوز لطلاب المرحلة الثانوية دخول اللجان بأوراق بيضاء لاستخدامها كمسودات، وتم توفير ما يحتاجه الطلاب من واضعى الامتحانات.