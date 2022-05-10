نص المداخلة الكاملة للرئيس السيسى بشأن ملف الأحوال الشخصية  

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى - خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن نسب الأسر التى بها انفصال زادت بشكل كبير خلال العشرين سنة الأخيرة، لافتًا إلى أن المشكلات التى تحدث اليوم تحدث منذ 40 عاما.

وأكد الرئيس السيسى أهمية وجود قانون يلزمنا جميعا بحل قضايا الأسرة وعلينا التكاتف والاستماع لكافة الآراء لحل ملف الأحوال الشخصية.

وتابع الرئيس :"هل يعقل أن توجد دولة أهلها لا يقدرون على حسم القضية ويشوفوا بأمانة وحيادية ما يمكن فعله فى ملف الأحوال الشخصية .. سنحاسب أمام الله كقضاة ودولة ورئيس وحكومة وبرلمان وأزهر عما فعلناه فى ملف الأحوال الشخصية .. فى رقبتنا ولادنا وبناتنا فى ظل تواجد مشاكل بين الزوجين".

وأشار الرئيس السيسى إلى أن الاختلاف قبل الزواج أفضل من الاختلاف بعد الزواج.

وأشاد الرئيس عبدالفتاح السيسى بحلقة برنامج "صالة التحرير" التى تناولت قضية قانون الأحوال الشخصية، مبينا أنه تابع الحوار الجيد مع المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة الأسرة السابق.

وأشار السيسى إلى أنه أبدى اهتمامه بملف الأحوال الشخصية منذ أن كان أخيه مسئولا عن نيابات الأحوال الشخصية واندهش من عدم الاهتمام بالملف.

ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضيف البرنامج المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة الأسرة السابق للحضور إلى الرئاسة للتباحث حول ملف الأحوال الشخصية.

ووجه الرئيس السيسى حديثه للمستشار عبد الله الباجا، قائلا: "من فضلك تكون معانا فى الرئاسة ومعك قائمة بأسماء قضاة أجلاء متواجدين على المنصة أو غير متواجدين فى الخدمة ممن يملكون خبرات فى ملف التقاضى فى قضايا الأسرة التى تعكس رؤية لواقع عاشوه .. فهؤلاء القضاء يتشكل لديهم رؤية للمجتمع".

كما طلب الرئيس السيسى من المستشار عبد الله الباجا تجهيز ورقة بها خطوط عريضة لما توصلوا له من نتائج بعد مناظرة قضايا أسرية كثيرة، مؤكدا أن الشريعة والدين يضعان الضمير عاملا من عوامل الضبط، وهذا لا يُغيب إجراءات الدولة فى ضبط المواقف.

وقال الرئيس السيسى، إن "مداخلة المستشار الباجا خلال البرنامج كانت كاشفة لنا"، موجها التحية له على ما أفاد به خلال المداخلة والذى ينبع من واقع وجوده على منصة القضاء.

واستطرد: "إنه عندما تم الاتفاق على عمل عقد بين الزوجين، ودخوله حيز التنفيذ بالتوقيع عليه، فى البداية تكون الأمور طيبة، والنوايا لا تحمل مشكلات، ويحدث فصل فى العقد".

وأضاف الرئيس السيسى: "فى كلام أنا قلته ضمن إجراءات إصلاح الأحوال الشخصية .. قلت متدخلوش القضاء كتير فى إجراءات متعلقة بالنفقة والرؤية وغيرها، ولكن هنتفق قبل ما نتجوز، والعقد ده مش هيبقى مخالف للشرع، طالما تم توقيع الاتفاق عليه".

وتابع: "الخلاف فى البداية، يوفر اختلافات كثيرة فى المستقبل يتحملها الأبناء .. الحاجة التانية الدولة مسئولة، وأنا قولت إن المرأة المصرية مظلومة فى ده، وهما قالوا متحيز، أنا مش متحيز، أنا بحاول يكون فى توازن، لأن إحنا فى النهاية مش هدفنا استهداف حد، إحنا نستهدف الضرر والأذى والخراب، لكن مش بنستهدف الود والمحبة بين الأسر".

وأضاف الرئيس السيسى: "أنا بقول إنه خلال اليومين تلاتة القادمين، أتصور أننا محتاجين إلى القضاء، وخاصة من عملوا فى الأحوال الشخصية لفترة طويلة جدا، لأن القاضى عنده توازن موضوعى للقضية، وأن يكون هناك مجموعة مجتمعية مختصة بهذا الموضوع .. لقد سمعت الكثير فى موضوع الأحوال الشخصية، لكنه لم يكن متوازنا وموضوعيا مثلما سمعت اليوم".

وأعرب الرئيس السيسى عن قلقه من أن تؤدى زيادة نسب الانفصال إلى عزوف الشباب عن الزواج وتكوين الأسر.