طارق شوقى: نبذل كل الجهود كى تسير الامتحانات بيسر وانتظام وانضباط

جدة - نرمين السيد - وقال شوقى، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الإيضاحات الخاصة بامتحانات الصفوف الأول والثانى والثالث الثانوى "ليست قرارات جديدة" ولكنها مهمة لحسم الأمور فى قضايا جدلية تصنعها بعض الجروبات "المجموعات" وتسبب بلبلة وسوء فهم لدى الطلاب وذويهم بلا داعى وبلا مرجعية.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه تم إعلان هذه الأمور بكل وضوح من قبل ولكن البعض يحاول التحايل أحيانا والبعض الآخر احترف صناعة الجدل وإثارة البلبلة قبل كل امتحان.