محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة الإشغالات ومنع سير التوك توك بالشوارع الرئيسية

وأكد الشريف ـ فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء ـ على ضرورة متابعة حالة الشارع بشكل دائم ومستمر والتواجد بين المواطنين للاستماع إلى شكواهم والاستجابة لمطالبهم.
وأشار البيان إلى قيام حى المنتزه أول برئاسة محمد سحلول بشن حملة مكبرة لمنع سير مركبات "التوك توك " فى الشوارع الرئيسية استهدفت شوارع خالد بن الوليد وخليل حمادة مع خالد بن الوليد وشارع مسجد سيدى بشر مع العيسوى وطريق الكورنيش وشارع ملك حفنى بحرى مع خليل حمادة، وأسفرت عن ضبط 8 مركبات و2 تروسيكل.
ونفذ حى العامرية ثان برئاسة حسين لبيب حملة مكبرة لمنع سير التوك توك بالشوارع الرئيسية شملت الطريق الصحراوى ومدخل الكافورى، وتم ضبط 6 مركبات، كما شن حى المنتزه ثان برئاسة هدى أبوكليلة حملة مكبرة لإعادة الانضباط ومنع سير مركبات التوك توك بالشوارع والمناطق الرئيسية شملت شارع جمال عبد الناصر وأسفرت عن 6 مركبات، وشهد حى العامرية أول برئاسة محمد عبد الله حملة مكبرة تمكنت من ضبط 6 مركبات للسير عكس الاتجاه بنطاق الحى.
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