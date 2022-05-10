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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /696948/دينية-النواب-تناقش-استمرار-التقاعس-في-عدم-تنفيذ-قرارات-الهدم-والإزالة-للمساجد-بدمياط-صور

ناقشت لجنة الشئون الدينية والاوقاف بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور علي جمعة، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب على العساس، بشأن استمرار التقاعس في عدم تنفيذ قرارات الهدم والإزالة لعدد من المساجد بمحافظة دمياط.

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