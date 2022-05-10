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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /696946/صناعة-النواب-توصي-بتعزيز-مبلغ-200-ألف-جنية-لتوفير-عمالة-مدربة-لسوق-العمل

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، تعزيز المخصص للباب الرابع بمبلغ 200 ألف جنيه حتى تتمكن مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني من التعاقد مع مدربين لتوفير عمالة مدربة صالحة لسوق العمل المحلية والأجنبية.

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