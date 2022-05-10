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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /696945/منهم-سامح-حسين-وحسن-أبو-الروس-توافد-نجوم-الفن-على-عزاء-والد-محسن-منصور-صور

يتوافد نجوم الفن على عزاء والد الفنان محسن منصور لتقديم واجب العزاء الذي أقيم اليوم الثلاثاء في المهندسين.

دوت الخليج يرصد حضور النجوم عزاء والد محسن منصور

عزاء والد محسن منصور

يواصل نجوم الفن في التوافد على حضور عزاء والد الفنان محسن منصور لمواساته والوقوف بجانبه في حزنه وأقيم في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وحرص على الحضور كلا من نقيب المهن التمثيلية الدكتور والفنان أشرف زكي، ومنير مكرم، وطارق علام، ولقاء سويدان، ومحمد لطفي، ومحمد عز، وسامح حسين، وحسن أبو الروس، وعزوز عادل، وإيهاب فهمي، ومحمد علي رزق، وحسام داغر، ومحمد عبد الحافظ وآخرين.

وفاة والد محسن منصور

يشار أن محسن منصور كان قد أعلن أمس الاثنين وفاة والده بعد صراع مع المرض عقب معاناته بوعكة صحية شديدة، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “توفي إلى رحمة الله والدي اليوم وصلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد السيدة نفيسة”.

وحرص عدد من النجوم على نعي والد الفنان محسن منصور من خلال صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي من خلال التعليقات على منشور الوفاة.

بينما شهدت جنازة والد الفنان محسن منصور التي أقيمت أمس الاثنين عقب صلاة العصر، حضور عدد كبير من النجوم خلال تشييع الجثمان ومنهم الفنان أشرف زكي ومنير مكرم وإيهاب فهمي ولقاء سويدان وآخرين.

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يذكر أن آخر أعمال الفنان محسن منصور كان مشاركته في بطولة ثلاثة أعمال درامية خلال الموسم الرمضاني لعام 2022 بجانب مسلسل جديد ينتظر عرضه خلال الأيام المقبلة.

وشارك محسن منصور في بطولة مسلسل المشوار برفقة الفنانمحمد رمضان وأحمد صفوت ودينا الشربيني وندى موسى ومحمود الليثي وآخرين بجانب مسلسل توبة مع الفنان عمرو سعد وأسماء أبو اليزيد ودياب ومحمد لطفي وآخرين.

وظهر أيضًا ضمن أحداث مسلسل بيت الشدة مع وفاء عامر وإيهاب فهمي وأحمد وفيق وآخرين وينتظر في الوقت نفسه عرض مسلسل القاتل الذي أحبني الذي يشارك به مع عدد من النجوم وهم هاني رمزي وسهير رمزي وآخرين.