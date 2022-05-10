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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /696944/الأهلي-يقرر-تصعيد-أزمة-ملعب-نهائي-دوري-الأبطال-للمحكمة-الرياضية-الدولية

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أعلن النادي الأهلي خلال بيان رسمي نشر عبر الموقع الرسمي للنادي عن موقف تصعيدي في الأزمة المعروفة إعلاميا بأزمة ملعب نهائي دوري ابطال إفريقي ، بعد أن أعلن اسناد الكاف مباراة النهائي للمغرب الأمر الذي اعتبرها القلعة الحمراء تحيزا لطرف ضط أخر ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وجاء بيان النادي الأهلي كالتالي : قرر النادي الأهلي الاحتكام إلى المحكمة الرياضية الدولية طلبًا للعدالة في أزمة الملعب الذي يستضيف المباراة النهائية لدوري أبطال أقريقيا ردًا على رفض الإتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة المباراة المشار إليها على ملعب محايد بعيدًا عن الفرق الأربعة التي تتبارى في الدور قبل النهائي للبطولة فضلًا عن أمور أخرى تخل بالميثاق الاوليمبي ولوائح الفيفا ولوائح الاتحاد الإفريقي ذاته.

الأهلي يقرر تصعيد أزمة ملعب نهائي دوري الأبطال للمحكمة الرياضية الدولية

وسيقوم الأهلي "الذي سبق وأن طالب "كاف" بإقامة المباراة في ملعب محايد" بالطعن على القرار الصادر في هذا الشأن، وسوف يطلب إجراءات مستعجلة للفصل في الموضوع قبل الموعد المحدد للمباراة، خاصًة وأن "كاف" في القرار الصادر عنه والمدون على حساباته الرسمية منذ أمس أعلن عن إسناد تنظيم المباراة لملعب بعينه، وفي نهاية القرار ذاته أشار إلى أنه يدرس حاليًا إقامة المباراة النهائية بالنظام القديم ذهابًا وإيابًا.

ويأمل النادي الأهلي في حرص الاتحاد الإفريقي على عدم تعطيل العدالة وينتظر قبوله للإجراءات المستعجلة وتقديم المستندات ذات الصلة للمحكمة الرياضية الدولية حتى يتم الفصل في هذا الأمر وتحقيق العدالة الناجزة. جاء قرار الأهلي بالتصعيد للمحكمة الرياضية الدولية بعدما رأى أن إسناد تنظيم المباراة النهائية لملعب بعينه للعام الثاني على التوالي.

الأمر الذي قد يترتب عليه منح أحد الفرق أفضلية اللعب على ملعبه ووسط جماهيره فضلا عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى، كما أن "كاف" استند إلى وجود عرض وحيد لاستضافة المباراة وتم سحب العرض الآخر دون أن يتم الإعلان عنه أو عن أسبابه.