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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /696941/تضامن-النواب-تناقش إصدار-قانون-حقوق-المسنين--صور

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، برئاسة النائب الدكنور عبد الهادي القصبي، اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، مشترك مع مكاتب لجان: التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الاعلام والثقافة والاثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية.

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