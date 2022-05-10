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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /696938/مصر-الحديثة-يرحب-بدعوة-الأكاديمية-الوطنية-للتدريب-للحوار-الوطني

أعلن حزب مصر الحديثة برئاسة الدكتور وليد دعبس، عن قبولة لدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار الوطني لكافة أطياف المجتمع وفي مقدمتها التيارات السياسية والحزبية والشبابية، تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطلق المبادرة خلال إفطار الأسرة المصرية.

دوت الخليج

«مصر الحديثة» يرحب بدعوة "الأكاديمية الوطنية للتدريب" للحوار الوطني

وثمن حزب مصر الحديثة، خلال بيان له اليوم، هذه الدعوة التي تساهم في إفساح المجال أمام حوار وطنى جاد وفعال يجمع كل القوى والفئات دون استبعاد أو إقصاء، مؤكدا علي الدعم المستمر والمساندة من جميع اعضاء الحزب للدولة المصرية في كافة القضايا.

وأشار حزب مصر الحديثة، إلي أن هذه الدعوة تؤكد علي الدولة تسعي إلي عقد حوار جاد وفعال بنا يتفق و تطلعات القوى السياسية للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي تتسع لجميع الأراء.

وأوضح حزب مصر الحديثة، أنه سيتم تشكيل لجنة لوضع رؤية الحزب لكافة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الملحة وسبل مواجهتها، من أجل فتح مسارات للتفاعل المجتمعي حول كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

لجنة العفو الرئاسى ترحب بدعوة الحوار الوطنى ..وتعلن عن قرب قائمة عفو جديدة

رحبت لجنة العفو الرئاسى بدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى الحوار ، الوطنى مثمنة ما تضمنه بيان الدعوه من ، اعلان إدارتها للحوار الوطنى ، بكل تجرد وحيادية تامة دون التدخل فى المضمون أو المحتوى وإفساح المجال أمام حوار وطنى جاد وفعال يجمع كل القوى والفئات دون استبعاد أو إقصاء .

وجاء في هذا السياق فان لجنة العفو الرئاسى إذ تثمن تلك الدعوة فأنها تعلن مشاركتها فى الحوار الوطنى ، الذى دعى اليه السيد رئيس الجمهورية وتنتهز لجنه العفو الرئاسى هذه المناسبه لتدعو جماهير الشعب المصرى الى المشاركة فى الحوار الوطنى والعبور بالوطن الى آفاق مستقبل أفضل للجميع والى وطن أرحب يتسع للجميع .

لجنة العفو الرئاسى تعلن عن قرب اصدار قائمة بالعفو جديدة

كما تعلن لجنه العفو الرئاسى عن قرب اصدار قائمة بالعفو تتضمن العشرات من الحالات التى تلقتها اللجنة خلال الفترة الماضية.