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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /696937/مصير-فوائد-البنك-الأهلي-المصري-NBE-على-الودائع

يرغب الملايين من عملاء البنك الأهلي المصري NBE معرفة مصير فوائد البنك الأهلي المصري NBE على الودائع بعد قرار البنك المركزي الأمريكي الصادر مؤخرًا برفع الفائدة، فالجميع يرغب الاطمئنان على أمواله التى تم الاحتفاظ بها بصورة وادئع، وما ينتظرها من قرارات البنك المركزي المصري، ولأن البنك الأهلي المصري يعتبر البنك المحلي الأشهر للدولة، ولديه عملاء بالملايين من مختلف المحافظات فيزداد البحث عن فوائد البنك الأهلي المصري NBE على الوادئع الصغيرة.

فوائد البنك الأهلي المصري NBE يستعرض دوت الخليج فوائد البنك الأهلي المصري NBE على النحو الآتي: من أسبوع إلى أسفوبوعين: سعر الفائدة 2.25% سنويًا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من 100 ألف جنيه. من أسبوعين لأقل من شهر: سعر الفائدة 2.75% سنويًا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من 100 ألف جنيه. من شهر لأكثر: سعر الفائدة 4.25% سنويًا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من ألف جنيه. ويويوفر البنك الأهلي المصري NBE وديعة مليونية تتراوح نسبتها 7% لأجل عام، أو 6.5% على الوديعة أجل عامين، بدورية صرف شهرية، ولكن ألا يقل الحد الأدنى لشراء الوديعة عن مليون جنيه، ويحتسب العائد من يوم الشراء.

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