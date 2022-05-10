انت الان تتابع تفاصيل خبر "ابنتي وأختي".. ابنة محمد رمضان في فيديو جديد بأحضان دينا الشربيني حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /696936/ابنتي-وأختي-ابنة-محمد-رمضان-في-فيديو-جديد-بأحضان-دينا-الشربيني

دوت الخليج ينشر فيديو ابنة محمد رمضان ودينا الشربيني

ابنة محمد رمضان ودينا الشربيني

ظهرت الفنانة دينا الشربيني تحتضن ابنة محمد رمضان الصغرى وتتحدث معها في الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وأرفق الفيديو على أنغام أغنية “يا حبيبي” وعلق عليه قائلًا: “ابنتي مع شقيقتي دينا الشربيني”، وتفاعل معه الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات وحرصت دينا الشربيني أن تتحدث مع ابنته كنز خلال الفيديو وتعبر عن حبها لها.

محمد رمضان ودينا الشربيني رمضان 2022

يشار أن الثنائي محمد رمضان ودينا الشربيني شاركا في بطولة مسلسل المشوار ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 وشاركهما البطولة مجموعة من النجوم مثل بيومي فؤاد، أحمد كمال، محمود الليثي، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ندى موسى، محمد عبده، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، كارولين خليل، ثراء جبيل، محسن منصور وسما إبراهيم، وآخرين والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

اقرأ أيضًا

أشرف زكي وإيهاب فهمي يشاركون في عزاء والد محسن منصور (فيديو)

وتدور أحداث مسلسل المشوار الذي كان يعرض حصريًا عبر شاشة قناة dmc الفضائية حول محمد رمضان والذي قدم شخصية ماهر وزوجته ورد وهي دينا الشربيني حيث يعملان باليومية في شركة المكس للملاحات في الإسكندرية، ويسكنان برفقة رحيم ابنهما ويواجهان بعض الصعوبات في التعامل مع العمل الشاق رغم اقتنائهما شنطة مليئة بالدولارات والآثار.

اقرأ أيضًا

هبة مجدي تتحدث عن اعتقادها بالجن: "موجود في كل حتة وبالسوشيال ميديا"

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان الغنائية كانت أغنية “عاملين جامدين” وذلك تزامنا مع عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل المشوار الذي نافسا به الثنائي ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022، وروج للعمل الغنائي والحلقة الأخيرة من العمل وقت عرضه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلق عليها قائلًا: “أغنية عاملين جامدين بعد الحلقة الأخيرة من مسلسل المشوار".