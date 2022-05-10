انت الان تتابع تفاصيل خبر «كل ما يخص الموازنة والتعيينات الجديدة بالحكومة»..النائب ياسر عمر وكيل خطة النواب فى حوار مفتوح لـ دوت الخليج.. الخميس حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /696935/كل-ما-يخص-الموازنة-والتعيينات-الجديدة-بالحكومةالنائب-ياسر-عمر-وكيل-خطة-النواب-فى-حوار-مفتوح-لـ-تحيا-مصر -الخميس

يحل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن ضيفًا على موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وذلك فى إطار عودة عقد اللقاءات مع رموز العمل البرلمانى والسياسى عقب انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك.

دوت الخليج

ويأتى اللقاء بعد ساعات من إلقاء البيان المالى وبيان الخطة أمام مجلس النوابن برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، عن موازنة 2022- 2023 وما يصاحبها من تحديات كبيرة فى ضوء الحرب الروسية الأوكرانية وما تضمنته أيضا من أرقام جديدة تستهدف تعيينات جديدة فى الحكومة للمعلمين والأطباء والصيادلة.

ومن المنتظر أن يشرح النائب ياسر عمر كل أرقام الموازنة وتحدياتها فى ضوء الحرب الروسية الأوكرانية وأيضا الرد على التساؤلات الخاصة بضرورة وقف المشروعات القومية فى ضوء الأزمة الإقتصادية وإرتفاع الأسعار وإهتزاز سعر الدولار.

«كل ما يخص الموازنة والتعيينات الجديدة بالحكومة»..النائب ياسر عمر وكيل خطة النواب فى حوار مفتوح لـ دوت الخليج.. الخميس

البيان المالى 2022- 2023 تضمن إجمالي مصروفات ٢ تريليون و٧١ مليار جنيه وإجمالي إيرادات مستهدفة ١,٥ تريليون و١٨ مليار جنيه وزيادة مخصصات الدعم لـ ٣٥٦ مليار جنيه.. ٤٠٠ مليار جنيه للأجور، و٩٠ مليارًا للسلع التموينية و١٩١ مليارًا لصناديق المعاشات و٢٢ مليار جنيه لزيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة»توفير مخصصات «الضمان الاجتماعى» لأربعة ملايين أسرة و٥ مليارات جنيه لتعيين ٦٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة

تضمن أيضا مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة و٧ مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي و٣٧٦ مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوى ٩,٦٪الاستثمارات تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنينخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب وزيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى ٥٠٪٣,٥ مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، و٧,٨ مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى١٨,٥ مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية١٠,٩ مليار لعلاج غير القادرين على نفقة الدولة والتوسع فى التأمين الصحى الشامل.