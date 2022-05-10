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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /696932/الشعب-الجمهوري-يشارك-بدعوة-الأكاديمية-الوطنية-للتدريب-للحوار-الوطني

تلقي حزب الشعب الجمهوري، برئاسة المهندس حازم عمر، اليوم الثلاثاء، دعوة من الأكاديمية الوطنية للشباب، وبتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك للمشاركة في الحوار الوطني الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية.

دوت الخليج

«الشعب الجمهوري» يشارك بدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار الوطني

وصرح المهندس حازم عمر رئيس الحزب، عن تقدير حزب الشعب الجمهوري لهذه الدعوة ومشاركة الحزب في هذا الحوار الوطني.

وقال "عمر"، إن لجان الحزب النوعية منذ السادس والعشرين من شهر أبريل الماضي، عقب دعوة رئيس الجمهورية باطلاق مبدأ الحوار الوطني خلال إفطار الأسرة المصرية، بالفعل قد عكفت بالفعل على وضع رؤية الحزب الشاملة لهذا الحوار علي كافة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي تتوافق مع برامج وأهداف الحزب الوطنية.

وأكد "رئيس الحزب"، أن حزب الشعب الجمهوري سيطرح تلك الرؤية خلال ملتقي الحوار الوطني بكل شفافية ملتزما برحابة الصدر في استيعاب الرأي الآخر، كما تعهد الحزب بالعمل الجاد والدؤوب نحو إيجاد المساحات المشتركة بينه وبين القوى السياسية الأخرى المتنافسة ذات التوجهات المختلفة وذلك إيمانا من الحزب بأهمية انجاح هذا الحوار الوطني بغرض الحفاظ على صلابة وتماسك الجبهة الداخلية للدولة المصرية والدفع بعلاقاتها الخارجية إلى آفاق ارحب واوسع وتعظيم المصالح العليا للشعب المصري والدولة المصرية بما يتماشى مع تطلعات الشعب المصري للجمهورية الجديدة. حمي الله مصر شعبا وقيادة.