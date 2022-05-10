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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /696930/الإصلاح-والنهضة-يعلن-قبوله-دعوة-الأكاديمية-الوطنية-للتدريب-للحوار-الوطني

ثمن حزب الإصلاح والنهضة برئاسة السيد هشام مصطفى عبد العزيز، دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار الوطني لكافة أطياف المجتمع وفي مقدمتها التيارات السياسية والحزبية والشبابية، تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطلقه خلال إفطار الأسرة المصرية.

دوت الخليج "الإصلاح والنهضة" يعلن قبوله دعوة "الأكاديمية الوطنية للتدريب" للحوار الوطني ويؤكد حزب الإصلاح والنهضة على أن أهمية عقد هذا الحوار تكمن في الوصول إلى أجندة أفكار وطنية من جانب كافة القوى السياسية والشبابية للتعامل مع كافة القضايا الملحة التي تواجه الدولة المصرية في ضوء المتغيرات العالمية المختلفة على كافة المناحي السياسية والاقتصادية. ويعلن حزب الإصلاح والنهضة قبول الدعوة وتشكيل لجنة مشتركة من المكتب السياسي وأمانة السياسات بالحزب لوضع رؤية الحزب لكافة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الملحة وسبل مواجهتها.

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