الرد السريع من الريدز.. ماتيب يحرز التعادل لليفربول ضد أستون فيلا في الدقيقة 6

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 09:29 مساءً - نجح جويل ماتيب، لاعب فريق ليفربول الإنجليزى، في إحراز الهدف الأول في شباك مضيفه أستون فيلا، بالدقيقة السادسة من زمن المواجهة المقامة بينهما حاليا على ملعب "فيلا بارك"، في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة 33 لمسابقة الدوري الإنجليزي بالموسم الجاري 2021-2022، لتصبح النتيجة 1-1.

وشهد تشكيل ليفربول عدة تغييرات وبعض المفاجآت أبرزها تواجد النجم المصرى محمد صلاح على مقاعد البدلاء، وذلك قبل مواجهة تشيلسي القادمة فى نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى والمقرر لها السبت المقبل.وجاء تشكيل ليفربول ضد استون فيلا، كالتالى..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، ماتيب، كوستاس تسيميكاس، ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: نابي كيتا، فابينيو، كورتيس جونز.

خط الهجوم: لويس دياز، ساديو مانى، ديوجو جوتا.

ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة جمعها من 25 انتصارا و8 تعادلات وهزيمتان، وسجل 87 هدفا واستقبلت شباكه 23 هدفا.

ويتأخر الريدز بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي متصدر البريميرليج برصيد 86 نقطة قبل ثلاث مباريات على نهاية الموسم.

في المقابل، يتواجد فريق أستون فيلا فى المركز الحادي عشر برصيد 43 نقطة من 13 انتصار و4 تعادلات و17 هزيمة، استطاع الفريق خلال هذه المباريات تسجيل 47 هدفا في حين تلقت شباكهم 47 هدفا.

وتعادل ليفربول الجولة الماضية على ملعب "آنفيلد" أمام توتنهام بهدف لكل منهما، ليتلقى ضربة قوية فى جهوده لخطف اللقب، فى الوقت الذى حقق فيه مانشستر سيتي الفوز بخماسية نظيفة على نيوكاسل يونايتد.

وأخفق ليفربول في تحقيق الفوز على ملعبه في بريميرليج للمرة الأولى منذ مباراته أمام برايتون في أكتوبر الماضي، ليصبح بحاجة الآن إلى تحقيق الانتصارات خلال الجولات المقبلة مع تعثر المنافس مانشستر سيتي.

ويدخل أستون فيلا المباراة وعينه على التقدم أكثر فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خاصة بعدما حقق فوزين فى آخر مباراتين في المسابقة، حيث يحتل المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 43 نقطة، ويبتعد بفارق أربع نقاط عن المركز التاسع.

وتحمل مواجهة اليوم بين الريدز والفيلانز رقم 54 فى الدوري الإنجليزي بين الفريقين، حيث تقابلا وجها لوجه فى 53 مباراة سابقة وفقا للإحصائية التى نشرها الموقع الرسمى لنادى أستون فيلا.

والتقى الفريقان 53 مرة في الدوري الإنجليزي، حيث فاز أستون فيلا في 13 مباراة وخسر في 30 وتعادل الفريقان في 10 مباريات.