الحكومة تعلن موعد التشغيل التجريبى لأربع محطات بالخط الثالث لمترو الأنفاق

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل الاجتماع، أثنى رئيس الوزراء على مشروعات وزارة النقل التى أحدثت طفرة كبيرة فى مجال البنية التحتية واللوجستيات على مستوى الجمهورية، وهو أحد الأهداف المهمة التى تضعها الحكومة على أجندة عملها.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير النقل الموقف التنفيذى لمشروع تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، موضحا أن المرحلة الأولى من المشروع تمتد لـ 110 كيلومترات، وبلغ إجمالى معدلات التنفيذ بها 93%، حيث بلغت نسبة تنفيذ عدد كبير من القطاعات الفرعية بالطريق الدائرى 100%، كما عرض الوزير الموقف التنفيذى للقطاعات الفرعية للمرحلة الثانية من المشروع، والتى بلغ معظمها معدلات تنفيذ متقدمة.

وفى سياق متصل، تطرق الفريق مهندس كامل الوزير إلى موقف تنفيذ محطات الأتوبيس الترددى السريع BRT، ومشروع إنارة الطريق الدائرى، وكذا موقف منظومة النقل الذكى.

واستعرض الوزير بعد ذلك موقف المرحلة الثالثة من مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق بطـول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة، موضحا أنه من المخطط التشغيل التجريبى لأربع محطات نفقية هى محطات: ناصر، ماسبيرو، صفاء حجازى، والكيت كات، خلال النصف الثانى من الشهر الجارى، ومن المقرر أن يتم التشغيل الفعلى لهذه المحطات خلال شهر يوليو المقبل.

كما عرض الفريق مهندس كامل الوزير موقف مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق الذى يمتد مساره من غرب الطريق الدائرى على حـدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بمحطة المتحف المصرى الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو ثم يمتد بعد ذلك ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح، ثم يمتد حتى محطة الفسطاط ليتقاطع مع الخط السادس ثم إلى شارع صلاح سالم ثم طريق النصر وحتى نادى "المقاولون العرب" لينتهى فى منطقة الورشة شرق الطريق الدائرى وشمال طريق مصر - السويس الصحراوى مروراً بمدينة نصر والرحاب.

وانتقل وزير النقل بعد ذلك إلى استعراض الموقف التنفيذى لمشروع القطار الكهربائى LRT ( السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة)، موضحا أن مسار القطار الكهربائى يمتد بطول 103.3 كم وإجمالى 19 محطة مُقسمة على 4 مراحل، المرحلة الأولى بطول 65.63 كم والمرحلة الثانية بطول 3.18 كم والمرحلة الثالثة بطول 18.5 كم، والمرحلة الرابعة بطول 16 كم لخدمة سكان العاشر من رمضان.

وأضاف: يبدأ مسار القطار الكهربائى من محطة عدلى منصور التبادلية مواز لطريق (القاهرة – الإسماعيلية) الصحراوى لربط كافة مدن شرق القاهرة (السلام - العبور - المستقبل - الشروق - بدر)، ثم يتفرع شمالاً بعد مدينة بدر حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوباً إلى العاصمة الإدارية الجديدة ثم يمتد إلى المدينة الرياضية الدولية بطول إجمالى 103.3 كم وعدد 19 محطة.

وأشار الوزير إلى أن نسبة تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بلغت 94.5% ويشمل ذلك تنفيذ الأعمال الاعتيادية بنسبة 98%، والأعمال الكهروميكانيكية بمعدل 93%، والوحدات المتحركة بنسبة 98%.

وأوضح أن المرحلة الأولى تمتد من محطة عدلى منصور وحتى محطة مطار العاصمة بطول 65.63 كم وعـدد 11 محطة سطحية، أما المرحلة الثانية تمتد من بعد محطة مطار العاصمة حتى بعد محطة مدينة الفنون والثقافة بطول 3.18 كم وعدد محطة علوية (محطة الفنون والثقافة).

كما تناول الوزير بالشرح، خلال الاجتماع، موقف شبكة القطار الكهربائى السريع، بإجمالى أطوال 1985 كم، من خلال ثلاثة خطوط هى: العين السخنة - مرسى مطروح - الفيوم، والفيوم / بنى سويف – الأقصر – أسوان – أبو سمبل، وقنا – الغردقة – سفاجا.

وفى هذا السياق، عرض الفريق مهندس كامل الوزير الموقف التنفيذى للخط الأول العين السخنة - مرسى مطروح – الفيوم، وقام بعرض نموذج للقطارات السريعة والاقليمية وجرارات البضائع الكهربائية، وكذلك موقف أعمال إدارة وتشغيل الخط الأول.