عاجل - الرئيس السيسى : سنتحرك لإعداد قانون متوازن للأحوال الشخصية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ودعا الرئيس السيسى فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج "صالة التحرير" الذى يُعرض على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم، المستشار عبدالله الباجا وكبار القضاة المتعاملين فى قضايا الأسرة للمشاركة فى إعداد قانون أحوال شخصية عادل.

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