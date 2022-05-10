محافظ بورسعيد يؤكد تقديم الدعم للمزارعين خلال توريد الأقماح

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان، تقديمه الدعم الكامل والتسهيلات للمزارعين وتوفير سبل الراحة اللازمة خلال عملية توريد القمح للصوامع والشون، فضلاً عن مساعدتهم فى توصيل المحصول إلى الصوامع والمواقع التخزينية.





جاء ذلك خلال تفقد الغضبان، اليوم الثلاثاء، مطحن وشون المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، للاطمئنان عن سير وانتظام العمل داخل المطحن، والتأكد من جودة الأقماح التى تم توريدها.

وأوضح المحافظ - فى بيان صحفى - أن مطحن وشون المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد تستوعب 16 ألف طن قمح، مؤكدًا تشكيل لجان مكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة المورد منها وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداول المحصول، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة كميات القمح الموردة عقب انتهاء المزارعين من أعمال الحصاد بمناطق شرق وجنوب المحافظة.