«قومى المرأة بالغربية» يعقد «جلسات الدوار» فى إطار تنمية الأسرة المصرية

جدة - نرمين السيد - نفذ فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الغربية، وبمشاركة مديرية الأوقاف بالمحافظة فاعلية (جلسات الدوار) فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وحضر الفاعلية متطوعى مؤسسة حياة كريمة والأهالى فى الوحدة الصحية بقرية دهتورة التابعة للوحدة المحلية حانوت مركز زفتى. وتضمن النقاش داخل الجلسة موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة للأطفال، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادى للمرأة والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى.

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