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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 08:45 مساءً - محمد السيد - /696929/رئيس-شباب-النواب-ينتقد-تعطيل-تنفيذ-منشآت-استاد-المنصورة--والوزارة-تعقب

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، لمناقشات عدد من طلبات الاحاطة ، توجيه الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة انتقادات شديدة اللهجة، لوكيل وزارة الشباب بمحافظة الدقهلية بسبب تعطيل قرار الدكتور أشرف صبحي بالموافقة لمركز شباب استاد المنصورة بتطوير وإقامة ثلاث ملاعب على نفقة المركز.

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رئيس شباب النواب ينتقد تعطيل تنفيذ منشآت استاد المنصورة .. والوزارة تعقب

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة ا المقدم من النائب أحمد الشرقاوي، بشأن وقف وتعطيل قرار وزير الشباب والرياضة بالموافقة لمركز شباب استاد المنصورة بتطوير وإقامة ثلاث ملاعب على نفقة المركز حيث اتهم النائب وكيل وزارة الشباب بالتقاعس عن تنفيذ موافقة الوزير بدعوى تلقي تعليمات من إسماعيل الفار المدير التنفيذي للوزارة بإيقاف تنفيذ موافقة الوزير.

وأكد النائب ان ذلك القرار سيؤدي الى زيادة قيمة الأعمال المرغوب اسنادها للضعف نظراً لزيادة أسعار الحديد والاسمنت وباقي المواد هذه الأيام بما سيضر بالمال العام ابلغ الضرر.

ومن جانبه وجه الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة اللوم لمدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية لتقاعسه عن تنفيذ موافقة الوزير بتطوير مركز شباب ستاد المنصورة، مؤكدًا بأن لجنة الشباب والرياضة قد أوصت بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية والنائبة الدكتورة ولاء عبد الفتاح عضو مجلس النواب وعضوية ممثلي مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ومدير استاد المنصورة، لبحث أزمة وقف إجراءات التوسعات مركز شباب استاد المنصورة والتوصل إلي حل لها، وذلك خلال تفقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة الدقهلية خلال الفترة من 5 الى 7 يوليو 2021.

وتعقيبًا على موضوع طلب الاحاطة أفاد ممثل الجهة الإدارية أن وزير الشباب والرياضة وافق على أعمال تطوير ورفع كفاءة مجمع الملاعب وصالة الجمباز بمركز شباب المدينة داخل استاد المنصورة على نفقة المركز وتم مخاطبة المديرية بالموافقة على تنفيذ الاعمال، وقد ورد خطاب المديرية ان الموقف المالي لمركز شباب استاد المنصورة ضعيف وليس لديه أي مبالغ مالية حالياً.

كما أشار ممثل الجهة الادارية ان موعد فك الوديعة في 5/5/2022، ثم تم عرض الامر على المستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة والذي افاد بالموافقة على تطوير ورفع كفاءة مجمع الملاعب وصالة الجمباز بمركز شباب المدينة داخل استاد المنصورة على نفقة المركز وتم اخطار المديرية بالرد في 28/4/2022، وقد تم اخطار مركز الشباب من قبل المديرية وتم التنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع لبدء اعمال التطوير.

وأفاد وكيل وزارة الشباب أن الجهة المنفذة بدأت في تنفيذ الاعمال بالموقع.