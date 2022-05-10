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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 08:45 مساءً - محمد السيد - /696927/لوحة-باهتة-أغنية-جديدة-لـ-أنغام-على-يوتيوب

دوت الخليج ينشر أغنية أنغام الجديدة “لوحة باهتة”

أغنية لوحة باهتة أنغام

طرحت الفنان أنغام أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم لوحة باهتة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والأغنية من كلمات نادر عبد الله وألحان تامر عاشور، والتوزيع لـ طارق مدكور.

وتقول كلمات أغنية لوحة باهتة:

عارف احنا طول فراقنا زي إيه

زي لوحة باهتة لونها مايترسمش

زي سطر في صفحة متشخبط عليه مهما تقرأ فيه تلاقيه مابيتفهمش

زي طفلين وقت لما بيغلطوا بتلاقيهم خافوا يومها وعيطوا

زي حرفين مشبوكين واتفرطوا

زي طرفين مقطوعين مابنتلضمش

كنت عمري ياللي مقصود بالكلام

كنت ضهري ونفسي ضهري مايتقطمش

هو بالليل ينفع ان العين تنام الا لو لو يحضنها ويغطيها رمش ليه

وافقنا وسيبنا بعض ازاي كمان واتفارقنا قال عشان مابنتفاهمش عننا ما كنا اتفاهمنا من زمان

بس من اللي بينا كنا مانتحرمش

كنت عمري ياللي مقصود بالكلام

كنت ضهري ونفسي ضهري مايتقطمش

هو بالليل ينفع ان العين تنام الا لو لو يحضنها ويغطيها رمش.

أغنية أنغام الجديدة 2022

وفي سياق آخر كانت قد شاركت الفنانة أنغام متابعيها وجمهورها بنشرها مقطع فيديو من كواليس حفلها في المملكة العربية السعودية قبل أيام ووجهت الشكر للجمهور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلة: “عارف العيد والعيدية أنتوا الاتنين .. شكرا لجمهور القصيم “.

وكانت آخر أغاني أنغام هي أغنية "أنا مش ضعيفة" التي تعد تتر مسلسل فاتن أمل حربي الذي نافست به الفنانة نيللي كريم ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2022، وحققت الأغنية ضجة ونجاحا كبيرًا حيث حصدت أكثر من 70 ألفا و166 مشاهدة منذ طرحها.

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أغنية “أنا مش ضعيفة” من كلمات مدحت العدل، وألحان أحمد العدل، والتوزيع الموسيقي لـ نادر حمدي، وحققت قبلها نجاحا كبيرًا بآخر أغنياتها والتي تحمل اسم "هتشتاقوا" حيث طرحتها منذ شهر نوفمبر الماضي وكانت من كلمات عمرو يحيى، وألحان مصطفى العسال وتوزيع عمرو الخضري.