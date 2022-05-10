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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 08:45 مساءً - محمد السيد - /696923/أشرف-زكي-وإيهاب-فهمي-يشاركون-في-عزاء-والد-محسن-منصور-فيديو

حرص عدد من نجوم الفن على الحضور والمشاركة في عزاء والد الفنان محسن منصور والوقوف بجانبه أثناء العزاء.

دوت الخليجيرصد لقطات من عزاء والد محسن منصور

نجوم الفن في عزاء والد محسن منصور

ويستقبل الفنان محسن منصور عزاء والده بمسجد الحامدية الشاذلية الآن في منطقة المهندسين، حيث بدأ بعد صلاة المغرب وحضر الفنان والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان إيهاب فهمي والفنان منير مكرم أعضاء نقابة الممثلين بجانب الفنانة لقاء سويدان التي كانت من أوائل الحضور.

وظهر على الفنان محسن منصور خلال العزاء الذي أقيم منذ قليل، الانهيار بسبب رحيل والده عقب صراع مع المرض حيث كان في العناية المركزة بإحدى المستشفيات في أواخر أيامه.

جنازة والد محسن منصور

ويشار أن صلاة الجنازة الخاصة بوالد الفنان محسن منصور في مسجد السيدة نفيسة أمس الاثنين وشهدت حضور مجموعة من الفنانين الذين حرصوا على مساندته والمشاركة في تشييع جثمان والده الراحل وكان أولهم الفنان أشرف زكي وغيرهم من النجوم.

ويذكر أن الفنان محسن منصور كان قد أعلن خبر وفاة والده من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقبلها طلب من متابعيه وأصدقائه الدعاء لوالده الذي كان محتجز في غرفة الرعاية المركزة بأحد المستشفيات موضحًا أن حالته كانت حرجة للغاية.

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وكان قد شارك الفنان محسن منصور ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال عملين وهما مسلسل توبة الذي يضم في بطولته كلا من عمرو سعد ودياب وانتصار وماجد المصري ومحمد لطفي وحسن أبو الروس ورحاب الجمل وأسماء أبو اليزيد وآخرين، وحقق العمل نجاحا كبيرًا وتصدر التريند أكثر من مرة خاصةً مع عرض الحلقة الأخيرة من العمل.

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ويضم مسلسل بيت الشدة الذي عرض في رمضان 2022، في بطولته أيضًا عدد من النجوم مثل وفاء عامر وأحمد وفيق، وإيهاب فهمي، ومنة عادل، محسن منصور، ومحمد مهران، ومها أحمد وآخرين.