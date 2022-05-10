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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 08:45 مساءً - محمد السيد - /696922/درويش-مرعى--يطالب-خلال-الجلسة-العامة-بسرعة-الانتهاء-من-تشغيل-المؤسسة-العلاجية-بقليوب--ومستشفى-القناطر-الخيرية-بالقليوبية

طالب النائب درويش مرعى، عضو مجلس النواب، الدكتور خالد عبد الغفار القائم بعمل وزير الصحة خلال الجلسة العامة اليوم بسرعة الانتهاء من ترميم وتشغيل المؤسسة العلاجية بقليوب بمحافظة القليوبية وإعادتها للخدمة حيث أنها مقامة على مساحة 11 ألف متر وهى الآن مبانى فقط بلا أي خدمات أو تخصصات طبية وهذا يتسبب في معاناة للمواطنين الذين يحتاجون للعلاج والخدمات الصحية خاصة أهالى القليوبية.

دوت الخليج

"درويش مرعى" يطالب خلال الجلسة العامة بسرعة الانتهاء من تشغيل المؤسسة العلاجية بقليوب ، ومستشفى القناطر الخيرية بالقليوبية

وأضاف “مرعى” أنه وفى ذات السياق تساءل " درويش مرعى " أيضاً خلال الجلسة ما مصير مستشفى القناطر الخيرية الجارى أنشاؤه منذ سنوات ، ومتى سيتم الانتهاء من إنشاء هذه المستشفى وخروجها للنور لخدمة المواطنين وتخفيف العبء عن كاهل أهالى مدينة القناطر الخيرية والقرى التابعة لها ، مطالباً وزارة الصحة بالإعلان عن موعد الانتهاء من المستشفى وبدء التشغيل.

وقال النائب درويش مرعى أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماماً كبيراً بالمواطن المصرى ووجه سيادته بإطلاق العديد من المبادرات الصحية للحفاظ على صحة المواطنين والتي كان لها أكبر الأثر الإيجابى على المواطنين في العديد من التخصصات الطبية .

مطالباً بخطة للاستفادة من المبانى الكائنة بجوار معهد ناصر ، حيث يوجد المستشفى السياحى المجاور لمعهد ناصر الذى تم بناؤه منذ سنوات وتعثر استكماله حتى الآن ويطلق عليه " المبنى الكويتي".