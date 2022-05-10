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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 08:45 مساءً - محمد السيد - /696931/فوائد-بنك-مصر-على-الوادئع-2022-بعد-رفع-الفائدة

يتساءل الكثيرون عن فوائد بنك مصر على الودائع 2022 خاصة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة، جعلت الجميع يريد أن يعرف مقدار فوائد بنك مصر على الوادئع الصغيرة والتى يمتلكها شريحة كبيرة وهل حدث فيها تغيير أم مازالت كما هي إلى الآن، كافة التفاصيل عن فوائد بنك مصر على الوادئع يوضحها دوت الخليج في هذا الموضوع.

فوائد بنك مصر على الوادئع

لم يحدث أي تغيير لـ فوائد بنك مصر على الوادئع الصغيرة فهي تم رصدها على النحو التالي:

البرنامج الأول: من صفر لأقل من مليون جنيه

- الودائع من أسبوع إلى 14 يومًا: 2.875% سنويا.

- الودائع من 15 يومًا لأقل من شهر: 3.375% سنويا.

- الودائع من شهر لأقل من شهرين: 4.375% سنويا.

- الودائع من شهرين لأقل من 3 أشهر: 4.35% سنويا.

- الودائع من 3 أشهر لأقل من 6 أشهر: 4.125% سنويا.

البرنامج الثاني: من مليون جنيه لأقل من مليوني جنيه:

- الودائع من أسبوع إلى 14 يومًا: 3% سنويا.

- الودائع من 15 يومًا لأقل من شهر: 3.5% سنويا.

- الودائع من شهر لأقل من شهرين: 4.5% سنويا.

- الودائع من شهرين لأقل من 3 أشهر: 4.5% سنويا.

- الودائع من 3 أشهر لأقل من 6 أشهر: 4.25% سنويا.

البرنامج الثالث: من مليوني جنيه حتى 5 ملايين جنيه:

- الودائع من أسبوع إلى 14 يومًا: 3.125% سنويا.

- الودائع من 15 يومًا لأقل من شهر: 3.625% سنويا.

- الودائع من شهر لأقل من شهرين: 4.625% سنويا.

- الودائع من شهرين لأقل من 3 أشهر: 4.625% سنويا.

- الودائع من 3 أشهر لأقل من 6 أشهر: 4.375% سنويا.

- الودائع من 6 أشهر لأقل من سنة: 4.125% سنويا.

البرنامج الرابع: أكثر من 5 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه

- الودائع من أسبوع إلى 14 يومًا: فائدة 3.25% سنويا.

الودائع من 15 يومًا لأقل من شهر: فائدة 3.25% سنويا

- الودائع من شهر لأقل من شهرين: فائدة 4.75% سنويا.

- الودائع من شهرين لأقل من 3 أشهر: فائدة 4.75% سنويا.

- الودائع من 3 أشهر لأقل من 6 أشهر: فائدة 4.75% سنويا.

- الودائع من 6 أشهر لأقل من سنة: فائدة 4.5% سنويا.

البرنامج الخامس: أكثر من 10 ملايين جنيه: يحدد سعر العائد بين البنك والعميل لأنها شريحة مميزة.

بذلك يكون انتهى دوت الخليج من عرض فوائد بنك مصر على الوادئع بشرح مفصل لنسبة الفائدة على الـ 5 شرائح من وادائع بنك مصر والذي يختلف كل نوع عن النوع الآخر ومازال لم يجتمع البنك المركزي المصري بعد ما قرره الفيدرالي الأمريكي.