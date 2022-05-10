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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 08:45 مساءً - محمد السيد - /696925/مواعيد-عمل-فروع-بنك-الإسكندرية-بعد-التعديل

يتساءل الكثيرون عن مواعيد عمل بنك الإسكندرية خاصة بعد رمضان وانتهاء إجازة عيد الفطر، يتم تعديل مواعيد العمل في بنك الإسكندرية لتسير بشكل طبيعي وفق ما كانت عليه، ويرصد دوت الخليج ومواعيد العمل في بنك الإسكندرية وأرقام خدمة العملاء.

مواعيد عمل فروع بنك الإسكندرية مواعيد العمل لكل فروع بنك الإسكندرية حاليًا من 8:30 ص إلى 3:00 م وبالنسبة للفروع بالنوادي والفنادق (فرع وادى دجلة؛ فرع هليوبوليس الشروق؛ فرع كونكورد السلام؛ فرع سميراميس ) مواعيد العمل للعملاء كل أيام الأسبوع بما فيها الجمعه والسبت والعطلات من 10 صباحا الى 5 مساء. خدمة عملاء بنك الإسكندرية خط ساخن بنك الإسكندرية: ١٩٠٣٣

من خارج مصر:١٩٠٣٣ (٢٠٢+)

البريد الإلكترونى: [email protected]

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