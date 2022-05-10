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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 08:45 مساءً - محمد السيد - /696926/الرئيس-السيسي-يدعو-الأزهر-والبرلمان-والحكومة-لإعداد-قانون-متزن-حول-الأحوال-الشخصية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قضايا الأسرة تحتاج إلى مناقشة تتسم بالأمانة والحيادية دون مزايدة، مؤكدًا أنه ليس منحازًا للمرأة أبدًا، ولن يقبل بأي حال من الأحوال بقانون أحوال شخصية غير متوازن.

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وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مداخلة هاتفية أجراها مع قناة صدى البلد، أننا في حاجه إلى خبرات قضاة مصر بملف الأحوال الشخصية، متابعًا: "ندعوهم لمشاركتنا في الحوار الوطني قريبا".

وتابع الرئيس السيسي: "مش مهتم بموضوع الأحوال الشخصية، ولكن دى مسئولية كبيرة وربنا هيحاسبنا عليها وعلى كل بيت فى مصر".

الرئيس السيسي يدع الأزهر والبرلمان والحكومة لإعداد قانون أحوال شخصية متزن

وأردف رئيس الجمهورية: ".أخشى من كفر الشباب والشابات من الزواج بعد زيادة معدلات الطلاق والإنفصال خلال الفترة الأخيرة".

وأشار إلى أن الجميع مسؤول أمام المجتمع سواء حكومة أو برلمان أو أزهر، مشيرًا غلى أن تماسك المجتمع "في رقبتنا كلنا".

وتابع الرئيس السيسي لبرنامج صالة التحرير بقناة صدى البلد، أنه أبدى اهتمامه بملف الأحوال الشخصية منذ أن كان أخيه مسئولا عن نيابات الحوال الشخصية واندهش من عدم الاهتمام بالملف حتى لا نزايد على أنفسنا.

وأضاف الرئيس أنه سمع بتفاصيل عن المشاكل التي تتحدثون عنها اليوم منذ 40 عاما وعلى كل من له صلة بالملف في رقبته ولادنا وبناتنا وفي رقبتنا شكل المجتمع.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبرنامج صالة التحرير بقناة صدى البلد، أنه من يتوجه الشباب للكفر بفكرة الزواج والأسرة ويتم العزوف عن الزواج وتكوين الأسر.

واستكمل الرئيس: نحتاج لمناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية دون مزايدة وأدعو الحكومة والبرلمان والأزهر وكافة مؤسسات المجتمع للتكاتف لإعداد قانون أحوال شخصية متزن وعلى كل من له صلة بالملف في رقبته ولادنا وبناتنا.