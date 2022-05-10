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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 08:45 مساءً - محمد السيد - /696924/الرئيس-السيسي-مشاكل-الأحوال-الشخصية-ستؤدي-إلى-العزوف-عن-الزواج-وتكوين-أسرة--فيديو

دوت الخليج

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع عبر قناة صدى البلد، إنه تابع الحوار الجيد مع المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة الأسرة السابق.

وتابع الرئيس السيسي لبرنامج صالة التحرير بقناة صدى البلد، أنه أبدى اهتمامه بملف الأحوال الشخصية منذ أن كان أخيه مسئولا عن نيابات الحوال الشخصية واندهش من عدم الاهتمام بالملف حتى لا نزايد على أنفسنا.

الرئيس السيسي: مشاكل الأحوال الشخصية ستؤدي إلى العزوف عن الزواج وتكوين أسرة

وأضاف الرئيس أنه سمع بتفاصيل عن المشاكل التي تتحدثون عنها اليوم منذ 40 عاما وعلى كل من له صلة بالملف في رقبته ولادنا وبناتنا وفي رقبتنا شكل المجتمع.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبرنامج صالة التحرير بقناة صدى البلد، أنه من يتوجه الشباب للكفر بفكرة الزواج والأسرة ويتم العزوف عن الزواج وتكوين الأسر.

واستكمل الرئيس: نحتاج لمناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية دون مزايدة وأدعو الحكومة والبرلمان والأزهر وكافة مؤسسات المجتمع للتكاتف لإعداد قانون أحوال شخصية متزن وعلى كل من له صلة بالملف في رقبته ولادنا وبناتنا.

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