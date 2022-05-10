الرئيس السيسى: متدخلوش القضاء فى مسائل النفقة وغيرها.. نتفق الأول

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 08:24 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إنه عندما تم الاتفاق على عمل عقد بين الزوجين، ودخوله حيز التنفيذ بالتوقيع عليه، في البداية تكون الأمور طيبة، والنوايا لا تحمل مشكلات، ويحدث فصل في العقد.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة "صدى البلد": "في كلام أنا قولته ضمن إجراءات إصلاح الأحوال الشخصية، قولت متدخلوش القضاء كتير في إجراءات متعلقة بالنفقة والرؤية وغيرهم، ولكن هنتفق، قبل ما نتجوز هنتفق، والعقد ده مش هيبقى مخالف للشرع، طالما تم توقيع الاتفاق عليه".

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "لما تختلف في الأول، هيوفروا علينا اختلافات كتيرة بعدين يتحملوا أبنائهم، الحاجة التانية الدولة مسئولة، وأنا قولت إن المرأة المصرية مظلومة في ده، وهما قالوا متحيز، أنا مش متحيز، أنا بحاول يكون في توزان، لأن إحنا في النهاية مش هدفنا استهداف حد، احنا بنستهدف الضرر والأذى والخراب، لكن مش بنستهدف الود والمحبة بين الأسر".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "أنا بقول إنه خلال اليومين تلاتة اللي جايين، أتصور أننا محتاجين في هذا المجال، مجال القضاء، وخاصة من عملوا في الأحوال الشخصية لفترة طويلة جدا، ويبقى في مجموعة مجتمعية مختصة بالموضوع ده، لأن القاضي عنده توازن موضوعي للقضية، أنا سمعت كتير كلام في موضوع الأحوال الشخصية، لكن مسمعتوش متوازن وموضوعي زي ما سمعته انهاردة".