الرئيس السيسى تعليقا على نسب الطلاق: هل شبابنا هيبقى عنده استعداد يخوض تجربة الزواج؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 08:24 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن النقاط التي توقفت عندها الدولة خلال التجربة مع محاكم الأحوال الشخصية، موضحا أنه أنه أولى لهذا الأمر اهتماما كبيرا، منذ كان شقيقه مسئولا في نيابة، وروى له الكثير من الآلام في تلك المحاكم.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة "صدى البلد": "معقول في دولة أهلها مش قادرين يشوفوا بأمانة وحيادية وتجرد إيه اللي ممكن يتعمل بدون ما نزايد على بعض، الكلام الذي يقوله القاضي الجليل والتفاصيل اللي مقدرش يذكرها، أنا سمعته من 30 و40 سنة".

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "سنحاسب أمام الله أننا هنكون ظالمين كل واحد في حقله، قضاة ودولة ورئيس وحكومة وبرلمان وأزهر، كل شخص معني بشكل أو بآخر عن هذا الأمر، أتصور أنه هيبقى في رقبتنا ولادنا الموجودين في مدارس انهاردة وبيعانوا من مشاكل".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "أنا عاوز أسأل سؤال، ولادنا وبناتنا، اللي هيتخرج ويقدم على الزواج، لو كانت الخلفية كلها مشاكل في الأسرة، إيه اللي هيحصل، يا ترى الروابط الأسرية عنده هتبقى إيه، هيبقى عنده استعداد يتماسك؟ هو عنده استعداد يخوض التجربة أصلا؟، أنا خايف الولاد والبنات تقول نتجوز إيه؟ لما تكون الكتلة الغالبة هي الانفصال".

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "لو كل واحد فينا قعد وسمع من المحيطين في المجتمع باختلاف آرائهم، مش هنخسر كتير لما نتخانق عشان قضية".