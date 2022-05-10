الرئيس السيسي: العقد والقانون لازم يكون الحاكم والمنظم لقضية الطلاق

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 08:24 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نريد عقد زواج يحل مسألة الطلاق، مؤكدًا أن العقد والقانون لا بد أن يكون الحاكم والمنظم لهذه القضية.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» : «هنحاسب أمام الله كل في حقله، قضاة، دولة، رئيس حكومة، برلمان، أزهر؛ كل من سيكون معني بشكل أو بآخر لأن له قول في هذا الأمر هيكون في رقبتنا ولادنا وبناتنا».

وعبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن مخاوفه من أنه حينما تصبح الكتلة الغالبة الطلاق يتم العزوف عن فكرة الزواج، مؤكدًا أن فكرة العقد «مش مخالف للشرع؛ بالعكس طالما تم توقيع الاتفاق عليه، ولن نقبل إن يطلع قانون مش متوازن واحنا بنستهدف الضرر والأذى والخراب، ولا نستهدف المحبة اللي بين الأسر».

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: «أتصور إن إحنا محتاجين مع حضرتك ومجموعة من الزملاء تكون دي المجموعة اللي هية المجتمعية والقاضي بيفصل أساسًا وعنده توازن موضوعي للقضية؛ لأن ملوش مصلحة مع الأسرة وما نتج عنها، ومسمعتش حوار متوازن وموضوعي زي ما سمعت النهاردة».

ووجه حديثه للقاضي عبد الله الباجا، رئيس محكمة الأسرة السابق، قائلاً: «بقول للقاضي الجليل المستشار عبد الله من فضلك تكون موجود معانا اليومين الجايين ويكون معاك قائمة بأسماء قضاة أجلاء ممن لهم الخبرة في هذا المجال؛ التي تعكس رؤية لواقع هما عاشوه؛ شافوا كل يوم قضايا».

وتسائل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: «يا ترى المجتمع متوازن في خصومته؟، إذن هنا العقد والقانون لازم يكون الحاكم والمنظم للموضوع ده، وإن شاء الله نتحرك في الموضوع ده ونطلقه بعدما ألتقي بالقضاة إللي بطلب من المستشار عبد الله إنه يجهزلي أسمائهم، ومفيش قانون بالمطلق هيقدر يحقق كل شئ».

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه سيحاسب أمام الله «أنا هتحاسب على كل موضوع من دول متدخلتش ليه؟؛ أنا مسئول أمام الله سبحانه وتعالى على كل بيت».