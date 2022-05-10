الرئيس السيسى للمصريين: يا ترى حد دخل أى مكان يشترى حاجة ملقاهاش

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 08:24 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأزمة الاقتصادية العالمية غير مسبوقة في العالم بأكمله ولها تداعيات حادة على العالم، متابعا: يا ترى حد دخل أي مكان يشتري حاجة ملقاهاش.

ووجه الرئيس السيسى، رسالة للشعب المصرى خلال برنامج صالة التحرير، قائلا: تحملوا معايا عشان خاطر مصر.. واطمئنوا تماما.

وتابع الرئيس السيسى: نقوم بتوفير احتياطي استراتيجي يكفي من كافة السلع الغذائية لمدة 6 شهور مما يجعل السلع متوفرة، كما أن السلع تشهد تضخم في سعرها ولكن هناك اجراءات حماية اجتماعية، متابعا: احنا بخير الحمد لله، واحنا عندنا احتياجاتنا والصوامع تستقبل يوميا 180 ألف طن قمح من الموردين والتجار.