الشعب الجمهورى: تلقينا دعوة للمشاركة في الحوار الوطني.. ولجان الحزب عكفت على وضع رؤية شاملة للحوار

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 08:24 مساءً -

أكد حزب الشعب الجمهوري تلقيه دعوة للمشاركة في الحوار الوطنى، وأنه عكف على وضع رؤية الحزب الشاملة لهذا الحوار علي كافة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تتوافق مع برامج وأهداف الحزب الوطنية.

وقال الحزب في بيان أنه تلقى اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر مايو الجاري دعوة من الأكاديمية الوطنية للتدريب وبتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في الحوار الوطني الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية.

وأعرب المهندس حازم عمر رئيس الحزب عن تقدير حزب الشعب الجمهوري لهذه الدعوة ومشاركة الحزب في هذا الحوار الوطني، مؤكداً أن لجان الحزب النوعية منذ السادس والعشرين من شهر أبريل الماضي عقب دعوة رئيس الجمهورية بإطلاق مبدأ الحوار الوطني خلال افطار الاسرة المصرية بالفعل قد عكفت بالفعل على وضع رؤية الحزب الشاملة لهذا الحوار علي كافة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تتوافق مع برامج وأهداف الحزب الوطنية.

وأشار عمر إلى أن حزب الشعب الجمهوري سيطرح تلك الرؤية خلال ملتقي الحوار الوطني بكل شفافية، ملتزما برحابة الصدر في استيعاب الرأي الآخر، وتعهد الحزب بالعمل الجاد والدؤوب نحو إيجاد المساحات المشتركة بينه وبين القوى السياسية الأخرى المتنافسة ذات التوجهات المختلفة، وذلك إيمانا من الحزب بأهمية انجاح هذا الحوار الوطني بغرض الحفاظ على صلابة وتماسك الجبهة الداخلية للدولة المصرية، والدفع بعلاقاتها الخارجية إلى آفاق ارحب واوسع وتعظيم المصالح العليا للشعب المصري والدولة المصرية بما يتماشى مع تطلعات الشعب المصري للجمهورية الجديدة.