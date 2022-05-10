الرئيس السيسى: نحتاج إلى مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية دون مزايدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 08:24 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى ضرورة أن يكون هناك قانونا ملزما للجميع لحل قضايا الأسرة، وعلينا التكاتف والاستماع لكافة الآراء لحل ملف الأحوال الشخصية، متابعا: معقول هناك دولة أهلها مش قادرين يحسموا القضية ويشوفوا بأمانة وحيادية ما يمكن فعله فى الأحوال الشخصية.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال برنامج صالة التحرير: نحتاج إلى مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية دون مزايدة، والمشكلات التى تحدث اليوم تحدث منذ 40 عاما، ففى رقبتنا ولادنا وبناتنا فى ظل وجود مشاكل بين الزوجين.

وتابع الرئيس السيسى: سنحاسب أمام الله كقضاة ودولة ورئيس وحكومة وبرلمان وأزهر عما فعلناه فى ملف الأحوال الشخصية، لافتا إلى أن الحكومة والبرلمان والأزهر وكافة مؤسسات الدولة والمجتمع عليها التكاتف لإعداد قانون أحوال شخصية متزن.