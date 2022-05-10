الرئيس السيسى: الدين يضع الضمير عاملا من عوامل الضبط وهذا لا يغيب إجراءات الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 08:24 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الكلام الذى قاله المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة الأسرة السابق عن الأحوال الشخصية كان كاشفا لنا، وأنا أحى القاضي الجليل على الكلام الذى قاله بواقع وجوده على منصة القضاء، وهو أيضا يتعامل مع الواقع وكيف يتم التقاضى.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال برنامج صالة التحرير: بالمناسبة لا يوجد على مستوى الدول الشريعة والدين يضع الضمير عاملا من عوامل الضبط، وهذا لا يغيب إجراءات الدولة في ضبط المواقف.

وتابع الرئيس السيسى: نناشد الأهالى وأولياء الأمور الأسر لا يوجد ما يسمى هذا الكلام، فلا أقول لا نفعلها ولكن هي كى نحقق نتيجة حقيقية بقانون يلزمنا كلنا والكلام اللى اتقال إننا نجلس مع بعض ونسمع مع بعض انهارده لو أنا طلبت من القضاء سواء موجودين على منصبة القضاء أو غادروها ولكن مشهودا لهم، وهناك كثر يتمتعون بقدر كبير من التوازن والخيال ورأوا إجراءات القاضى وماذا تفعل.

وقال الرئيس السيسى: أتصور وقلت هذا الكلام منذ أكثر من 3 سنوات أننا نريد عقد الزواج يحل المسألة، انهاردة كل القضايا والنقاط التي نتوقف عندها خلال التجربة الخاصة بخلاف الأسر ومحاكم الأحوال الشخصية أنا اهتميت بهذا الموضوع منذ أن كان أخى يعمل في هذا الموضوع وكان يحكى لى وهذا يتكرر.