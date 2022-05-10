الرئيس السيسي: قانون الأحوال الشخصية من أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 08:23 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قضايا الأحوال الشخصية من أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا وتؤثر على مستقبله بشكله أو بآخر .

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن تفاصيل قضايا الأحوال الشخصية سمع عنها منذ 40 عاما ولا زالت موجودة حتى الآن.

ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كل من هو معني بشكل أو بآخر بقانون الأحوال الشخصية مثل الأزهر والبرلمان والحكومة لصياغة قانون متزن .