عاجل- السيسى: سنحاسب أمام الله ولابد من قانون لحل قضايا الأسرة

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج "صالة التحرير" الذى يعرض على فضائية "صدى البلد": "لابد من تواجد قانون لحل قضايا الأسرة وعلينا التكاتف والاستماع للآراء كافة لحل ملف الأحوال الشخصية". وتابع: "معقول فيه دولة أهلها مش قادرين يحسموا القضية، ويشوفوا بأمانة، وحيادية، وبتجرد دون مزايدة على بعض، كلنا سنحاسب أمام الله تعالى أننا ظالمين كمسؤولين كل فى حقله".

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