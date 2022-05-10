عاجل- السيسى: نسيطر على الأزمة وكافة السلع متواجدة بكثرة

جدة - نرمين السيد - ووجه السيسى فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج "صالة التحرير" الذى يُعرض على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم، رسالة إلى المصريين تعليقًا على الأزمة الاقتصادية العالمية: "تحملوا معايا علشان خاطر مصر".

وأضاف الرئيس السيسى: هناك أزمة ولكن نسيطر على هذه الأزمة وكافة السلع متواجدة وبكثرة.

وأوضح الرئيس السيسى أنه تم التوجيه بتوفير احتياطى من السلع لمدة 6 أشهر، كما أن الدولة حريصة على توافر جميع السلع الخاصة بسعر مناسب للمواطنين.