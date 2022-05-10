تفاصيل عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوزارة التربية والتعليم، تعقد الامتحانات ورقيا بنسبة 30% للأسئلة المقالية، وإلكترونيا باستخدام أجهزة "التابلت" بنسبة 70% لأسئلة الاختيار من متعدد، بالنسبة للطلاب الذى تسلموا أجهزة التابلت "المنتظمين والخدمات" بحيث يجيب الطلاب على الأسئلة المقالية خلال الثلث الأول من زمن الامتحان، وبعد فترة راحة تقدر بـ15 دقيقة، يستكملون الإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد باستخدام أجهزة "التابلت" خلال ثلثى الوقت المتبقيان.

أما طلاب المنازل والدمج والذى يؤدون امتحاناتهم ورقيا فقط، فلا تحتسب لهم فترة الراحة.

وقررت الوزارة عقد الامتحانات فى المدارس المجهزة بالبنية التكنولوجية فقط، سواء كانت حكومية أو خاصة، ويقسم الطلاب على فترتين صباحية ومسائية، بحيث يؤدى طلاب المدرسة الأصليون الامتحان فى الفترة الصباحية، أما طلاب المدارس غير المجهزة فيجرى تسكينهم فى المدارس المجهزة ليؤدوا الامتحان خلال الفترة المسائية.

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن امتحانات هذا العام لن تشهد ما يسمى "سقوط السيستم"، مشيرا إلى أن جميع الاختبارات التدريبية على استخدام أجهزة "التابلت" فى الامتحانات الإلكترونية، التى أداها الطلاب فى المدارس المجهزة بالبنية التكنولوجية تمت بنجاح.

ولفت إلى أن العوائق التقنية التى قد تواجه الطلاب أثناء الامتحان الإلكترونى، لن تكون متعلقة بمنصة الامتحان أو بعطل أجهزة "التابلت" لكنها فقط تتعلق بانقطاع الكهرباء وهذا نسبته 1%، وحال تعرض الطلاب لانقطاع الكهرباء يكون لهم الحق فى دخول الامتحان البديل الذى يجرى خلال الفترة بين 30 مايو و1 يونيو، أما الحالة الثانية التى تعوق الامتحان الإلكترونى فتتمثل فى اختراق الطالب "تهكيره" جهاز "التابلت" الخاص به، وفى هذه الحالة يخرج من الامتحان تلقائيا ويحرر له محضر غش ويعتبر راسبا فى المادة.

وفى السطور التالية، يستعرض "دوت الخليج" ضوابط عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم للمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

ضوابط عقد الامتحانات التدريبية لأولى وثانية ثانوى

- يمنع اصطحاب الطلاب الكتاب المدرسى الورقى أو ملازم إلى داخل لجنة الامتحان، كما أن محاولاتهم اختراق جهاز التابلت أو تقسيم الشاشة للوصول لأية مصادر معرفة رقمية، يترتب عليه الخروج من الامتحان وتحرير محضر غش واعتبار الطالب راسبا فى المادة.

- يوزع على الطلاب ورقة مفاهيم تتضمن كل ما يحتاجون إليه للإجابة على أسئلة الامتحان من مفاهيم وقوانين وصور وخرائط، وتسلم هذه الورقة يوما بيوم مع ورقة الامتحان، ولا يحق للطالب اصطحابها معه بعد انتهاء الامتحان بل يسلمها مع ورقة الإجابة.

- يمنع دخول الهاتف المحمول أو أى أدوات تكنولوجية من شأنها المساعدة على الغش إلى اللجان، وفى حال اكتشاف أى حالة غش يحرر للطالب محضر ويفعل قانون الإخلال بنظام الامتحان، ويلغى امتحان الطالب وتصادر الأدوات المستخدمة فى الغش.

- فى حال حدوث أى عطل بالكهرباء أو الخادم المدرسى أثناء الامتحان، يتم تحرير محضر بواسطة مسؤول التطوير التكنولوجى بالمدرسة، بموجبه يحق للطالب دخول الامتحان البديل خلال الفترة بين 30 مايو و1 يونيو.

- حال فقدان الطالب جهاز التابلت الخاص به قبل الامتحان، يبلغ مسؤول التطوير التكنولوجى لتوفير جهاز بديل له، وفى حالة عدم توافر الجهاز يتقدم للامتحان البديل الذى يعقد ورقيا.

- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد.

- على مسؤول أمن المدرسة التأكد من صلاحية حجرة العزل بالمدارس وتوافر جميع الاشتراطات الصحية والاحترازية.

- تتولى المدارس تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، ولا تعلن النتيجة إلا بعد ورود درجات الطلاب فى الامتحانات الإلكترونية وتجميعها مع نتيجة الأسئلة المقالية، ويكون ذلك من خلال تشكيل لجان للنظام والمراقبة.

- تغلق أبواب المدارس خلال فترة الامتحانات، ولا يسمح لأى شخص بالدخول للجنة إلا بعد التأكد من شخصيته وعلاقته بمتابعة أعمال سير الامتحانات.

- التأمين التام لحجرة الكنترول وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، على أن تكون بعيدة عن الدور الأول ولا يتواجد بها أى مصدر مياه، وعدم استخدام "كاتل" إعداد الشاى والقهوة داخلها، والتأكد من توافر طفايات حريق وعدم التدخين نهائيا داخل المدرسة بصفة عامة وداخل غرفة الكنترول ولجان الامتحان بصفة خاصة.

- متابعة مدير المدرسة بنفسه فتح مظاريف الأسئلة والتأكد من سلامة المظروف عند فتحه، والمادة واليوم طبقا للجدول المعلن، وبدء توزيع أوراق الأسئلة مع بداية وقت الامتحان.

- متابعة غياب الطلاب كل فترة امتحانية من قبل لجة النظام والمراقبة بالمدرسة.

- تجميع أوراق الإجابة من الطلاب بعد انتهاء الوقت المخصص وفقا للجدول.

- لا يغادر المسؤولون عن الامتحان المدرسة إلا بعد التأكد من تسليم جميع أوراق الإجابة إلى الكنترول، وانصراف جميع الطلاب وإغلاق اللجان.